



"Это тебе от всех французов". Записка на месте взрыва в Русском доме в ЦАР

В кабинете главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого на месте взрыва обнаружили записку с угрозами «от всех французов».



«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — гласит текст на записке, который был написан на узком листке бумаги.



На кадрах с места происшествия можно увидеть письменный стол, со стоящим на нем монитором и клавиатурой, осколки чашки, а также дав черных пластиковых предмета, один из которых похож на зажигалку, а второй — чуть меньшей длины и шире. Около этого лежал пакет бандероли.



Во время проведения оперативных мероприятия была обнаружена валявшаяся под столом портативная беспроводная аудиоколонка с обожженным или обугленными краем, а также второй монитор.



Представитель правоохранительных органов предположил, что Сытый, вероятно, начал разбирать на столе почту, открыл пакет, и когда начал доставать содержимое, произошел взрыв.



