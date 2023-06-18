



"Это не стереть ничем". Загадка убийства лучшего друга Шалома Думрани

Полиция продолжает розыск подозреваемых в ликвидации Амита Саада, 51-летнего предпринимателя и бывшего бандита в Ашкелоне. Саада считался лучшим другом криминального босса Шалома Думрани.



В ходе прочесывания местности, проведенного сразу после инцидента, был обнаружен сгоревший квадроцикл,недалеко от кладбища в Ашкелоне. Сейчас полиция пытается связать квадроцикл с убийцей, предполагая, что именно на нем стрелок скрылся с места убийства.



Следователи станции Лахиш, не занимались Саадой в последние два года, и с их точки зрения им придется покопаться в его предыдущих конфликтах, чтобы попытаться выследить человека, который организовать покушение на него.



Следователи изучили материалы предыдущих расследований и покушений, после которых он выжил, и сосредоточились на уровне разведки, чтобы выяснить, не находился ли он под наблюдением и возможности его участия в каком-либо конфликте.



Источник из криминальной среды говорит: "Есть вещи, которые никогда не стираются в преступниках, они будут искать подходящий момент, чтобы причинить вам боль, если вы причинили боль им". Бог защитил его дважды, а может и больше, возможно, именно это заставило его выйти из преступной деятельности, и когда он не был готов - они решили нанести удар". Следует помнить, что тот факт, что он выше из криминального круга, не очищает его от преступного прошлого".