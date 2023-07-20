



Это нападение? В Одессе от ракеты России пострадало здание генконсульства Китая

От российской ракеты пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



"Агрессор умышленно бьет по портовым инфраструктурам, пострадали административные здания, жилые дома вокруг, пострадало консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает внимания ни на что", - заявил Кипер.





Напомним, из-за ночной атаки России в Одессе погиб один человек. Также ранения получили восемь человек. Среди них – три спасателя.