



Еще одну воспитательницу обвинили в издевательствах над детьми

Воспитательнице яслей из Кирьят-Малахи предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми. Известно, что в обвинительном заключении перечислены эпизоды жестокого обращения с 16 малышами в возрасте двух-трех лет.



Установить причастность женщины к издевательствам над детьми удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены в помещениях детсада.



В некоторых случаях обвиняемая таскала малышей по полу, держа за ногу, била малышей, давала им пощечины, а также силой трясла ребенка за голову и щипала.



По версии прокуратуры, "обвиняемая, на попечении которой находилась группа детей, не только издевалась над некоторыми из них, но и заставляла одному ребенку бить других".

