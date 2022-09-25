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Еще одну воспитательницу обвинили в издевательствах над детьми
25.09.2022 22:43 Александр Юзовский

Еще одну воспитательницу обвинили в издевательствах над детьми

Воспитательнице яслей из Кирьят-Малахи предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми. Известно, что в обвинительном заключении перечислены эпизоды жестокого обращения с 16 малышами в возрасте двух-трех лет.

Установить причастность женщины к издевательствам над детьми удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены в помещениях детсада.

В некоторых случаях обвиняемая таскала малышей по полу, держа за ногу, била малышей, давала им пощечины, а также силой трясла ребенка за голову и щипала.

По версии прокуратуры, "обвиняемая, на попечении которой находилась группа детей, не только издевалась над некоторыми из них, но и заставляла одному ребенку бить других".
 

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