



Еще одно "убийство кувалдой" наемника ЧВК "Вагнер"

Близкий к ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone опубликовал еще одно видео, на котором, предположительно, изображено убийство кувалдой сдавшегося в плен украинским военным наемника частной военной компании. После этого пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео с живым бойцом ЧВК, однако когда оно было снято не известно, пишет BBC



Как сказано в телеграм-канале, вероятно связанном с ЧВК "Вагнер", этот человек "заболел той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своём последнем судебном заседании".



На новом видео изображен человек, голова которого примотана скотчем к камню. Он представляется как Дмитрий Якущенко и говорит, что родился в Крыму, попал в тюрьму, отправился на фронт в составе ЧВК "Вагнер", а на переднем крае "понял, что это не моя война".



Данные о том, что на видео изображен человек именно с таким именем и фамилией, подтверждаются только его утверждениями и сообщением телеграм-канала.



"Якущенко" утверждает, что находился в городе Днепр, где получил удар по голове и потерял сознание. "Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить", - продолжает этот человек.



На ролике видно, как сразу после этого стоящий за "Якущенко" человек бьет кувалдой по месту, где находится его голова. В этот момент большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит, невозможно. Но "Якущенко" немедленно падает назад, а человек с кувалдой продолжает его добивать.



Редакция телеграм-канала "Осторожно, Media" обратилась за комментарием к Евгению Пригожину об этом видео. Пригожин в ответ заявил, что готов поделиться "следующей серией". Происходящее на видео он описал как "дети развлекаются".



После этого пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео с живым "Якущенко". В нем он говорит, что "когда попал в плен, то наговорил много разной **** ", но это был единственный способ, "чтобы выжить". "Вернувшись из плена я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен", - говорит он в конце видео.



Би-би-си не располагает информацией и не может определить, когда и где было записано это видео.



Видео с "Якущенко" смонтировано точно так же, как ролик с еще одним "вагнеровцем" Евгением Нужиным, предположительно казненным аналогичным способом в ноябре прошлого года.