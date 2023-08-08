



Еще один ветеран ЦАХАЛа покончил с собой, ожидая статуса инвалида

Ветеран ЦАХАЛа Ор Донио покончил с собой, ожидая признания травмы, полученной им во время службы в израильской армии. Об этом сообщил 12 канал.



“Он воевал в бригаде Кфир и участвовал в операции “Шуву Ахим" летом 2014”, – рассказали родители Донио. Они объяснили, что, несмотря на 10 месяцев ожидания после запроса о признании ветеринаром-инвалидом, он так и не получил ответа от Министерства обороны.



Ведомство выпустило заявление с соболезнованиями в связи со смертью Донио, в котором подтверждается, что они ответили на запрос Донио.



“Министерство обороны выражает свою скорбь в связи со смертью Ора Донио и разделяет боль его семьи”, – написано в заявлении. “Около десяти месяцев назад Донио подал заявление о признании его ветераном-инвалидом ЦАХАЛа. Сразу же после подачи запроса он получил разрешение на лечение психического здоровья у частного терапевта по своему выбору”.



Ведомство отмечает, что, поскольку Донио просил, чтобы они не связывались с его бывшими командирами, и поскольку у них не было документов о травме Донио, “запрос о признании занял больше времени, чем обычно, по соображениям конфиденциальности”.



Донио покончил с собой на следующий день после того, как другой ветеран ЦАХАЛа, Бар Клаф, поджег себя, получив отказ в просьбе признать его ветераном-инвалидом.