



Еще один русский военный корабль пошел на дно – БДК "Цезарь Куников", – источник

Рано утром в среду, 14 февраля, у берегов временно оккупированного Крыма были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщают, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей. Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако источники утверждают, что это большой десантный корабль "Цезарь Куников". К слову, этот корабль уже подбивали в Бердянске в марте 2022 года.



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Однако Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что после этого в море заметна активность сразу нескольких кораблей, рядом с ними видна подводная лодка. Громче всего взрывы были слышны у Симеиза и поселка Кацивели.



По словам очевидцев, в районе Симеиза и Алупки над морем летает как минимум два вертолета.



Жители юга Крыма заметили возле поселка Форос российские вертолеты Ка-27 и Ми-8. Они предназначен для поисково-спасательного обеспечения полетов.







В то же время источники Украинской правды в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утверждают, что дроны ГУР подбили в Черном море российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", и произошло это рано утром 14 февраля.



Это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.



СПРАВКА: На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" – это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".



Корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.



Личный состав − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.