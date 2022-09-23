



Еще один провал на центральной дороге Тель-Авива

Из-за опасений обрушения дороги и образования провала дорога Хагана в Тель-Авиве от улицы Гивати на запад закрыта для движения, водителей просят использовать альтернативные дороги до завершения работ.



Из-за опасений обрушения дороги и образования провала дорогу Хагана в Тель-Авиве закрыли для движения сегодня в пятницу, от улицы Гивати на запад. Водителей просят использовать альтернативные маршруты, пока восстановление дорожного полотна не будет завершено.



В прошлую субботу, на развязке Шалом в переулке Эйлон образовался большой провал , вызвавший серьезные перебои в движении в течение всей недели и перекрывший одну из основных транспортных артерий Гуш-Дана.



По окончании проведенных испытаний был сделан вывод, что провал образовался в результате работ на строительной площадке рядом с развязкой и изменения подземного стока вод. Дорога была закрыта для движения с целью обнаружения других воронок и пустот под землей.



Директор Управления планирования развития и инфраструктуры Министерства транспорта Шай Кедем прокомментировал необычное событие и сказал, что "подозрение на наличие дополнительных пустот под железнодорожными путями и маршрутами Аялон исключено".



Директор по эксплуатации и техническому обслуживанию Ayalon Routes Офер Коэн Кальф добавил, что "со вчерашнего дня, после обнаружения провала, они начали совместную деятельность по герметизации источника воронки, и выявили тот же подземный сток".



После обнаружения провала движение остановили и начали работы по заливке провала жидким бетоном. В районе вскрытия провала провели сейсмические испытания для выявления дополнительных полостей, а также путем физического сверления исключили наличие полостей в подозрительных местах. После завершения работ движение поездов было возобновлено.



