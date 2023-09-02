Эритрейский погром в центре Тель-Авива
В СМИ опубликованы записи камер наружного наблюдения из района улиц Ха-Ракевет - Яд Харуцим - Ха-Масгер, где произошли ожесточенные столкновения между противниками и сторонниками правительства Эритреи.
В отличие от утверждений в прессе речь не идет о “южном Тель-Авиве”. На протяжении десятилетий здесь расположена основная зона отдыха Тель-Авива, с множеством клубов, дискотек и ресторанов. В нескольких десятках метров - станция скоростного трамвая Карлибах, тель-авивское управление Битуах Леуми, вокруг - представительства основных автодилеров и импортеров Израиля, с другой стороны - башни правления Исракарт и Банка Апоалим.