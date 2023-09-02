



Эритрейский погром в центре Тель-Авива



В СМИ опубликованы записи камер наружного наблюдения из района улиц Ха-Ракевет - Яд Харуцим - Ха-Масгер, где произошли ожесточенные столкновения между противниками и сторонниками правительства Эритреи.



В отличие от утверждений в прессе речь не идет о “южном Тель-Авиве”. На протяжении десятилетий здесь расположена основная зона отдыха Тель-Авива, с множеством клубов, дискотек и ресторанов. В нескольких десятках метров - станция скоростного трамвая Карлибах, тель-авивское управление Битуах Леуми, вокруг - представительства основных автодилеров и импортеров Израиля, с другой стороны - башни правления Исракарт и Банка Апоалим.

קליעים, שמשות מנופצות והמקום שממנו הכל התחיל | @daniel_elazar עם תיעוד ההרס מהעימותים האלימים בת"א#חדשותהשבת pic.twitter.com/SJYXuA3sWP — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2023

תיעוד: הנזק בעקבות ההתפרעויות של האזרחים האריתראים בדרום תל אביב@SivanSisay pic.twitter.com/SAhDiYCJRu — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2023

תיעודים נוספים של המהומות בדרום תל אביב: ניפוצי שמשות רכבים וחנויות ונזק רב

(אורלי אלקלעי, צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/oqtwHVN0AP — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2023

תיעוד ממצלמות האבטחה: ניפוץ שמשות וזריקת אבנים לעבר השוטרים@daniel_elazar pic.twitter.com/cVA5rTm5kP — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2023

ההתפרעויות בתל אביב: המפגינים מוחים נגד אירוע שמארגנת שגרירות אריתראה לציון יום השנה לתחילת המאבק המזוין נגד השלטון האתיופי. מתנגדי המשטר רואים באירוע תעמולה לטובת שלטונו של הרודן איסייאס אפוורקי, ממנו נמלטו. אירועים דומים בוטלו בחודש האחרון בכמה ערים ברחבי העולם@EranCicurel pic.twitter.com/gPwa8ws2jc — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2023

המשטרה מפזרת את התפרעויות האזרחים האריתראים - בשידור חי בכאן 11: ירי רימוני הלם, שוטרים עם אקדחים שלופים בלב תל אביב@SivanSisay pic.twitter.com/e8N7sEOVTD — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2023