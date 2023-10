Эритрейские женщины протестуют против неспособности полиции остановить насилие

Сотни эритрейских женщин 5 октября собрались на протест в Тель-Авиве против неспособности полиции остановить неоднократные жестокие столкновения между сторонниками и противниками режима в Асмэре.



Женщины собрались возле районного управления полиции на юге города. Они требовали от правоохранительных органов обеспечить их безопасность после недавних инцидентов.



Акция протеста была организована противниками авторитарного режима, при этом многие плакаты, которые они принесли с собой, требовали закрытия “террористического посольства”.

Eritrean women protest in Tel Aviv against police failure to halt violence https://t.co/dSPoEoIcs4