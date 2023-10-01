



Эритрейская бойня в Нетании

Поздним вечером в субботу в Нетании в районе Атиква случилось настоящее побоище между эритрейскими группировками. В результате этого столкновения один человек погиб на месте и 11 получили ранения.



Противоборствующие стороны дрались всеми подручными средствами. В ход шли стеклянные бутылки, арматура, камни и даже ножи. По приезду полиции, эритрейцы оставили своих раненных истекать кровью и разбежались.



Столкновения между сторонниками и противниками действующей власти в Эритрее продолжаются уже около месяца.



Бен-Гвир распорядился ускорить выдачу постановлений об аресте задержанных, заявив, что если их нельзя депортировать, тогда пусть сидят в тюрьме.



Проведя ряд дознаний среди задержанных, полиция обнаружила, что чинить беспорядки в Нетании прибыли опытные “гастролеры” из Тель-Авива.



Яаков Шабтай на совещании с офицерами полиции дал приказ жестко реагировать на происходящее насилие. “Закон позволяет нам начать процесс заключения под стражу”, - сказал Шабтай.