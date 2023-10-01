Эритрейская бойня в Нетании
Поздним вечером в субботу в Нетании в районе Атиква случилось настоящее побоище между эритрейскими группировками. В результате этого столкновения один человек погиб на месте и 11 получили ранения.
Противоборствующие стороны дрались всеми подручными средствами. В ход шли стеклянные бутылки, арматура, камни и даже ножи. По приезду полиции, эритрейцы оставили своих раненных истекать кровью и разбежались.
Столкновения между сторонниками и противниками действующей власти в Эритрее продолжаются уже около месяца.
Бен-Гвир распорядился ускорить выдачу постановлений об аресте задержанных, заявив, что если их нельзя депортировать, тогда пусть сидят в тюрьме.
Проведя ряд дознаний среди задержанных, полиция обнаружила, что чинить беспорядки в Нетании прибыли опытные “гастролеры” из Тель-Авива.
Яаков Шабтай на совещании с офицерами полиции дал приказ жестко реагировать на происходящее насилие. “Закон позволяет нам начать процесс заключения под стражу”, - сказал Шабтай.
תיעוד: דקירות באמצע הרחוב המרכזי בנתניה, לעיני השוטרים, שירו באוויר— כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2023
(צילום: חדשות בזמן)@hadasgrinberg pic.twitter.com/YXLekz61xl