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Эритрейская бойня в Нетании
01.10.2023 09:05 Катя Шульц

Эритрейская бойня в Нетании

Поздним вечером в субботу в Нетании в районе Атиква случилось настоящее побоище между эритрейскими группировками. В результате этого столкновения один человек погиб на месте и 11 получили ранения.

Противоборствующие стороны дрались всеми подручными средствами. В ход шли стеклянные бутылки, арматура, камни и даже ножи. По приезду полиции, эритрейцы оставили своих раненных истекать кровью и разбежались. 

Столкновения между сторонниками и противниками действующей власти в Эритрее продолжаются уже около месяца.

Бен-Гвир распорядился ускорить выдачу постановлений об аресте задержанных, заявив, что если их нельзя депортировать, тогда пусть сидят в тюрьме.

Проведя ряд дознаний среди задержанных, полиция обнаружила, что чинить беспорядки в Нетании прибыли опытные “гастролеры” из Тель-Авива.

Яаков Шабтай на совещании с офицерами полиции дал приказ жестко реагировать на происходящее насилие. “Закон позволяет нам начать процесс заключения под стражу”, - сказал Шабтай.

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