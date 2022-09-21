



Эритрейки-участницы линча в Кирьят-Гате: мы защищались, было трудно остановиться



В израильских СМИ сообщаются подробности расследования жестокого избиения двух 15-летних школьниц у школы Рогозин в Кирьят-Гате.



В линче участвовала группа 15-летних гражданок Эритреи, специально приехавших из Тель-Авива.



Пятая подозреваемая была арестована в Тель-Авиве в минувшие выходные. Она заявила на допросе: "Мы просто хотели поговорить, но они на нас напали, и мы только защищались”.



Одна из задержанных объясняет, что между девушками возник конфликт на “романтической почве”:Мы хотели все уладить по телефону, но они отвечали очень грубо, и поэтому мы решили поехать в Кирьят-Гат поговорить лицом к лицу”. Она также утверждает, что еще до начало драки одна из жертв стала звонить в полицию, чем разозлила приехавших из Тель-Авива: "Тут она расцарапала мне лицо а я в ответ дала ей пощечину. Тут меня атаковала другая - ну так я и ударила ее в лоб”.



Девушка, однако, выражает сожаление: “Я сожалею, что все это началось. Я хочу знать, что с ними все в порядке. Мы знаем. что сделали ошибку. Даже во время этого я чувствовала, что это неправильно, плохо, но разнервничалась и не могла остановиться”.