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Эрдоган заявил о шести погибших в результате “вероломного нападения” в Стамбуле
13.11.2022 17:44 Наталья Богинская

Эрдоган заявил о шести погибших в результате “вероломного нападения” в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв на главной пешеходной улице Стамбула был вызван “взрывом бомбы”. Шесть человек погибли.

Выступая перед отъездом на саммит G-20 в Индонезию, Эрдоган заявил, что взрыв был “вероломным нападением”, и виновные в его организации будут наказаны.

По словам президента Турции, четыре человека погибли на месте и двое в больнице. Согласно информации, полученной от губернатора Стамбула, 53 человека получили ранения разной степени тяжести.

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