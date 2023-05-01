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Эрдоган: турецкие спецслужбы ликвидировали лидера ISIS
01.05.2023 06:49 Аркадий Бочаровский

Эрдоган: турецкие спецслужбы ликвидировали лидера ISIS


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что спецслужбы страны убили лидера ISIS в Сирии, поклявшись продолжать борьбу с терроризмом.

В своем выступлении Эрдоган сказал, что Национальная разведывательная организация Турции выслеживала человека, известного как Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курши, "в течение длительного времени".

"Этот человек был нейтрализован в ходе операции, проведенной MIT (Национальная разведывательная организация Турции) вчера в Сирии", - сказал он. "С этого момента мы будем продолжать борьбу без дискриминации против террористических организаций".

Он добавил, что борьба Турции с терроризмом способствует безопасности Европы, утверждая, что Европа "не знает об этом или не хочет знать".

Аль-Курши стал лидером ISIS после смерти своего предшественника, Абу аль-Хасана аль-Хашми аль-Курайши, который был убит в октябре прошлого года Свободной сирийской армией в Сирии.

Об аль-Курши было известно немного, но во время его назначения ISIS описал его как "старого и заслуженного бойца".

Заявление Эрдогана последовало после недавнего отсутствия на публике из-за болезни.

В СМИ появились предположения, что его здоровье ухудшилось всего за две недели до решающих выборов.

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