



Эрдоган: турецкие спецслужбы ликвидировали лидера ISIS



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что спецслужбы страны убили лидера ISIS в Сирии, поклявшись продолжать борьбу с терроризмом.



В своем выступлении Эрдоган сказал, что Национальная разведывательная организация Турции выслеживала человека, известного как Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курши, "в течение длительного времени".



"Этот человек был нейтрализован в ходе операции, проведенной MIT (Национальная разведывательная организация Турции) вчера в Сирии", - сказал он. "С этого момента мы будем продолжать борьбу без дискриминации против террористических организаций".



Он добавил, что борьба Турции с терроризмом способствует безопасности Европы, утверждая, что Европа "не знает об этом или не хочет знать".



Аль-Курши стал лидером ISIS после смерти своего предшественника, Абу аль-Хасана аль-Хашми аль-Курайши, который был убит в октябре прошлого года Свободной сирийской армией в Сирии.



Об аль-Курши было известно немного, но во время его назначения ISIS описал его как "старого и заслуженного бойца".



Заявление Эрдогана последовало после недавнего отсутствия на публике из-за болезни.



В СМИ появились предположения, что его здоровье ухудшилось всего за две недели до решающих выборов.