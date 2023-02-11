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Эрдоган пригрозил мародерам в Турции
11.02.2023 14:15 Алина Груднева

Эрдоган пригрозил мародерам в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об участившихся случаях мародерства в разрушенных районах после мощных землетрясений.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 11 февраля.

По его словам, виновные в многочисленных случаях мародерства, происходящих в пострадавших от стихийных бедствий районах страны, будут сурово наказаны.

Между тем в Турции продолжается спасательная операция. Спустя 130 часов из-под завалов спасатели достают чудом уцелевших людей.

В свою очередь, власти арестовали восемь человек по подозрению в причастности к строительным дефектам, обнаруженным в зданиях, обрушившихся в результате землетрясения.

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