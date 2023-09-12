



Эпидемия краж: магазинные воры учат в соцсетях тонкостям "профессии"

В последнее время в TikTok все чаще начали появляться видео с инструкциями о том, как правильно воровать в магазинах.



По данным британской газеты The Daily Mail, воры используют кодовые слова, такие как "одолжить", чтобы избежать цензуры.



Например, один из пользователей оценил систему охраны в десятках магазинах на основе того, насколько легко их можно обворовать. Он рассказал, где много камер, в каких местах персонал более бдительный и так далее.



Преступники, среди прочего, советуют носить свободную одежду, не смотреть на камеры видеонаблюдения, избегать маленькие магазинчики и тому подобное. Глава компании John Lewis отметил, что из-за таких видео кражи в магазинах переросли в настоящую эпидемию.