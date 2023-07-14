



Эпичная полицейская погоня в Тамре: задержан подозреваемый

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в городе Тамра.



По данным "Исраэль хайом", это произошло после эпичной полицейской погони.



Вечером, 13 июля, поступило сообщение о вооруженном мужчине, который расхаживает по улице. Когда полиция прибыла на место происшествия, офицеры услышали выстрелы. Подозреваемый попытался скрыться и выбросил оружие.



Во время пешей погони полицейские стреляли в воздух. В конечном итоге, подозреваемого удалось схватить. Как выяснилось, помимо выброшенного в пути оружия, он имел при себе еще один пистолет. Его мужчина прятал в носке.



В пятницу, 14 июля подозреваемый предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.