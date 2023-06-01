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Эпичная погоня со стрельбой в Рамат-Гане: пострадал пешеход
01.06.2023 14:44 Алина Груднева

Эпичная погоня со стрельбой в Рамат-Гане: пострадал пешеход

В четверг, 1 июня, в Рамат-Гане произошла эпичная полицейская погоня со стрельбой, как в кино.

Полиция преследовала мотоциклиста, который ехал по дороге на бешеной скорости, подвергая опасности участников дорожного движения.

С целью задержания по задней части мотоцикла был открыт огонь. Не обошлось без пострадавших.

Во время попытки бегства от полиции лихач сбил 30-летнего пешехода, который в результате происшествия получил травмы средней степени тяжести. Пострадавший был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, а виновнику аварии удалось скрыться.

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