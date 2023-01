Эпическое наводнение в Калифорнии: есть пострадавшие

По меньшей мере два человека погибли, десятки спасены от наводнения в северной Калифорнии в минувшие выходные. Тысячи калифорнийцев все еще борются с перебоями в подаче электроэнергии или непроходимыми дорогами в воскресенье после того, как сильный ветер и рекордные осадки обрушились на штат.



По словам официальных лиц, один человек в южном округе Сакраменто был найден мертвым в субботу в полностью затопленном автомобиле на проезжей части, а 72-летний мужчина был убит после удара упавшим деревом в государственном парке в Санта-Крус.



Бригады скорой помощи в Сакраменто также спасли нескольких жертв наводнения на вертолете, так как в субботу город начал затапливать.

The @NWSCNRFC map of precipitation over the past week shows heavy precipitation throughout the area.



It also shows the strong role topography plays in rainfall. Upper elevations saw up to 14 inches of rain, where lower elevation areas like Eureka saw less than 5 inches! pic.twitter.com/pokGOXewEe