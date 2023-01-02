Эпическое наводнение в Калифорнии: есть пострадавшие
По меньшей мере два человека погибли, десятки спасены от наводнения в северной Калифорнии в минувшие выходные. Тысячи калифорнийцев все еще борются с перебоями в подаче электроэнергии или непроходимыми дорогами в воскресенье после того, как сильный ветер и рекордные осадки обрушились на штат.
По словам официальных лиц, один человек в южном округе Сакраменто был найден мертвым в субботу в полностью затопленном автомобиле на проезжей части, а 72-летний мужчина был убит после удара упавшим деревом в государственном парке в Санта-Крус.
Бригады скорой помощи в Сакраменто также спасли нескольких жертв наводнения на вертолете, так как в субботу город начал затапливать.
The @NWSCNRFC map of precipitation over the past week shows heavy precipitation throughout the area.— NWS Eureka (@NWSEureka) January 1, 2023
It also shows the strong role topography plays in rainfall. Upper elevations saw up to 14 inches of rain, where lower elevation areas like Eureka saw less than 5 inches! pic.twitter.com/pokGOXewEe
По крайней мере, один человек был “в критическом состоянии после того, как вышел из автомобиля и был смыт с проезжей части и попал в холодную воду”, – сообщил в воскресенье столичный пожарный округ Сакраменто.
Экипажи “отреагировали на упавшие деревья на дома и транспортные средства, транспортные средства, выведенные из строя из-за того, что водители проезжали через стоячую воду, наводнения, спасательные работы на воде и многое другое”, – сообщили в пожарной службе.
В воскресенье Управление аварийно-спасательных служб округа Сакраменто выпустило предупреждение об эвакуации жителей, проживающих в районах Пойнт-Плезант, Гланвилл-Тракт и Франклин-Понд. Агентство заявило, что жители этих районов должны подготовиться к отъезду до того, как дороги будут отрезаны.
“Ожидается, что наводнение из рек Косумнес и Мокелумне движется на юго-запад в сторону I-5 и может достичь этих районов посреди ночи”, – написало агентство в Твиттере .
В соседнем округе Сан-Хоакин паводковые воды в воскресенье вынудили перекрыть все полосы движения на север участка трассы State Route 99 , сообщило Департамент транспорта Калифорнии.
A powerful storm system moving into the 4-Corners area will produce heavy mountain snow, gusty winds, and locally heavy to excessive rain. Light snow across the Great Lakes and Northeast will diminish later as a weak system moves northeast and into Canada. pic.twitter.com/VLidZuqdpP— National Weather Service (@NWS) January 1, 2023
В субботу в Окленде был самый дождливый день за всю историю наблюдений: за 24 часа выпало более 11 см осадков, что побило предыдущий рекорд, установленный 4 января 1982 года, сообщило представительство Национальной метеорологической службы в Сан-Франциско.
В воскресенье, 1 января, Калифорнию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,4 балла.