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Эпическое наводнение в Калифорнии: есть пострадавшие
02.01.2023 15:30 Наталья Богинская

Эпическое наводнение в Калифорнии: есть пострадавшие

По меньшей мере два человека погибли, десятки спасены от наводнения в северной Калифорнии в минувшие выходные. Тысячи калифорнийцев все еще борются с перебоями в подаче электроэнергии или непроходимыми дорогами в воскресенье после того, как сильный ветер и рекордные осадки обрушились на штат.

По словам официальных лиц, один человек в южном округе Сакраменто был найден мертвым в субботу в полностью затопленном автомобиле на проезжей части, а 72-летний мужчина был убит после удара упавшим деревом в государственном парке в Санта-Крус.

Бригады скорой помощи в Сакраменто также спасли нескольких жертв наводнения на вертолете, так как в субботу город начал затапливать.


По крайней мере, один человек был “в критическом состоянии после того, как вышел из автомобиля и был смыт с проезжей части и попал в холодную воду”, – сообщил в воскресенье столичный пожарный округ Сакраменто.

Экипажи “отреагировали на упавшие деревья на дома и транспортные средства, транспортные средства, выведенные из строя из-за того, что водители проезжали через стоячую воду, наводнения, спасательные работы на воде и многое другое”, – сообщили в пожарной службе.

В воскресенье Управление аварийно-спасательных служб округа Сакраменто выпустило предупреждение об эвакуации жителей, проживающих в районах Пойнт-Плезант, Гланвилл-Тракт и Франклин-Понд. Агентство заявило, что жители этих районов должны подготовиться к отъезду до того, как дороги будут отрезаны.

“Ожидается, что наводнение из рек Косумнес и Мокелумне движется на юго-запад в сторону I-5 и может достичь этих районов посреди ночи”, – написало агентство в Твиттере . 

В соседнем округе Сан-Хоакин паводковые воды в воскресенье вынудили перекрыть все полосы движения на север участка трассы State Route 99 , сообщило Департамент транспорта Калифорнии.
В субботу в Окленде был самый дождливый день за всю историю наблюдений: за 24 часа выпало более 11 см осадков, что побило предыдущий рекорд, установленный 4 января 1982 года, сообщило представительство Национальной метеорологической службы в Сан-Франциско.

В воскресенье, 1 января, Калифорнию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

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