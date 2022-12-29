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Энгельс: обломки "неопознанного объекта" упали на жилой дом
29.12.2022 12:51 Аркадий Бочаровский

Энгельс: обломки "неопознанного объекта" упали на жилой дом

Жители Энгельса сообщают об упавших на дом и машину обломках сбитого летательного объекта. В социальных сетях появились новые кадры, якобы запечатлевшие обломки аппарата, сбитого ПВО за городом.

Как сообщает один из Телеграм-каналов, обломки сбитого неопознанного объекта упали на территорию частного жилого дома и машину. Горожане также пишут, что в районе Летки детей эвакуировали из детских садов. Официального подтверждения этой информации нет.

 

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