



Энергодар подвергся массированному обстрелу: один погибший, есть раненые

В воскресенье, 14 августа, Энергодар Запорожской области подвергся обстрелу из пригорода.

По словам мэра города Дмитрия Орлова, есть пострадавшие.

"В результате обстрела Энергодара, который был совершен сегодня из пригорода - района яхт-клуба (СОТ"Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", - сообщил он.

Позже в "Энергоатоме" сообщили, что в результате обстрела, совершенного силами РФ, погиб сотрудник Запорожской АЭС.

"14 августа 2022 года российские оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по г. Энергодар. В результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС, мастер цеха Марко Максим Петрович", - сказано в сообщении.

Уточняется, что еще двое энергодарцев получили ранения. Их доставили в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.



По словам Орлова, было произведено минимум шесть выстрелов. Погибший работник Запорожской АЭС, мастер цеха, выгуливал в этот момент собаку. Животное также погибло.