



Эндрю Тейт и его брат обвиняются в изнасиловании и торговле людьми

Румынская прокуратура объявила, что Эндрю Тейту и его брату предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группировки для эксплуатации женщин. Эндрю и Тристан Тейт, которые имеют двойное гражданство Великобритании и США, в течение нескольких месяцев находятся под домашним арестом в стране во время полицейского расследования.



Вместе с братьями под домашним арестом находятся еще двое граждан Румынии.



Во вторник, прокуратура заявила, что есть семь предполагаемых жертв женского пола, в том числе те, которые были “введены в заблуждение ложными заявлениями о браке и любви”. Дело отправлено в суд Бухареста, заявила прокуратура во вторник, предъявив обвинения.



Тейт, бывший профессиональный кикбоксер, живущий в Румынии с 2017 года, ранее отрицал все обвинения в насилии и торговле людьми.



Правоохранительное агентство DIICOT в Румынии заявило в своем заявлении после декабрьских арестов братьев, что оно выявило жертв по делу о торговле людьми, которые “подвергались актам физического насилия и психического принуждения” и сексуальной эксплуатации со стороны членов группировки.



По данным прокуратуры, подозреваемые соблазняли жертв под предлогом “любви”, а затем запугивали. Жертвы DIICOT находились под наблюдением и подвергались другому контролю, их принуждали к участию в порнографических действиях для финансовой выгоды группы.

