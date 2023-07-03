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Демонстранты в Бен-Гурионе перекрыли дороги возле терминала
03.07.2023 20:53 Ирина Демьянова

Демонстранты в Бен-Гурионе перекрыли дороги возле терминала

Тысячи антиправительственных демонстрантов преодолели полицейские баррикады в аэропорту Бен Гурион у Терминала 3.

Протестующие перекрыли главную дорогу возле терминала, и сотням участников протеста удается войти в зал прибытия.

Транспортные средства также заблокированы медленно движущимися колоннами на главном шоссе Иерусалим-Тель-Авив за пределами аэропорта.

Несмотря на то, что демонстранты были оттеснены ранее и арестованы не менее 15 человек, полиция, в том числе конная, отступает.

В аэропорту говорят, что большинство рейсов по-прежнему отправляются и прибывают по расписанию, однако на табло отображается несколько задержек.
 

 

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