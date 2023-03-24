



Emirates: Нигерия заблокировала "значительные" доходы авиакомпании

Авиакомпания Emirates имеет "значительную" сумму доходов от продажи билетов, заблокированную в Нигерии, и добилась лишь медленного прогресса в возвращении своих средств из крупнейшей экономики Африки, сообщила компания в пятницу, пишет Reuters.



Днем ранее министр авиации Нигерии Хади Сирика сообщил журналистам, что базирующийся в Дубае перевозчик получил большую часть своих средств из Нигерии и имеет около 35 миллионов долларов, которые еще предстоит высвободить.



Emirates отказалась сообщить, сколько денег было задержано в Нигерии, но представитель компании сказал, что около половины этой суммы просрочено для перевода на счета компании и что этот процесс "по-прежнему сопряжен с постоянными задержками".



Нигерия удерживает 743 миллиона долларов дохода, полученного международными перевозчиками, работающими в стране, заявила на прошлой неделе глобальная ассоциация авиационной отрасли IATA.



Сирика заявил в четверг, что страна стремится высвободить деньги от продажи билетов иностранными авиакомпаниями несмотря на нехватку долларов в стране, но не назвал сроки.



Нигерия сталкивается с серьезной нехваткой долларов, что вынуждает многих граждан и предприятия искать иностранную валюту на черном рынке, где ее валюта найра постепенно слабеет.



Президент Мухаммаду Бухари в феврале поручил центральному банку увеличить сумму иностранной валюты, выделяемой Emirates после того, как авиакомпания приостановила полеты в Нигерию и из Нигерии, поскольку не смогла получить вовремя свои средства.



Представитель Emirates сказал, что авиакомпания приложила много усилий, чтобы возобновить полеты в самую густонаселенную страну Африки с тех пор, как они были остановлены пять месяцев назад, но проблема по-прежнему не решается.



Нефть является крупнейшим источником иностранной валюты в Нигерии, но безудержное хищение сырой нефти в дельте реки Нигер и годы недостаточного инвестирования привели к сокращению объемов добычи и серьезной нагрузке на государственные финансы. За несколько месяцев прошлого года Ангола обогнала Нигерию и стала крупнейшим производителем и экспортером нефти в Африке.

