



Эмбрионы мертворожденных годами хранились в лаборатории без захоронения

Пять эмбрионов после выкидышей в течение нескольких лет хранились в лаборатории и не были захоронены, а семьи об этом не были уведомлены.



Об этом в среду, 24 мая, сообщил медицинский центр Йосефталь в Эйлате.



Во вторник больница получила уведомление из патологоанатомической лаборатории в Нес-Цион о том, что пять эмбрионов, полученных пять-восемь лет назад, не были захоронены должным образом.



"Подчеркнем, что случаев всего пять. Больница уже проинформировала семьи, имеющие отношение к делу, и отправила немедленный отчет в соответствии с требованиями министерства здравоохранения", — сообщили в больнице.



В Йосефталь отметили, что проводится всестороннее расследование, чтобы выяснить подробности инцидента.



"Выражаем сожаление по поводу этого случая. Больница предоставила семьям профессиональную команду, в которую входят врач, соцработник и многие другие, чтобы поддержать и сопровождать их по мере необходимости", - резюмировали в больнице.



В Израиле в случае выкидышей принято передавать плоды на патологоанатомическое исследование, после чего их должны захоронить.