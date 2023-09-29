



Элишу Яреда выдворили из Иудеи и Самарии на полгода из-за причастности к насилию

Генерал Центрального командования Иегуда Фокс издал запретительный приказ против Элиши Яреда, одного из подозреваемых в убийстве палестинца недалеко от Рамаллы около двух месяцев назад. Согласно приказу, Яред на шесть месяцев выдворяется с территорий Иудеи и Самарии и ему запрещается контактировать с рядом других людей, в том числе с раввином Менахемом Бен-Шахаром, одним из лидеров протестного движения против палестинского террора.



"Разведка указывает на причастность Яреда к незаконной деятельности и насилию, которое ставит под угрозу жизнь и имущество в этом районе", - говорится в приказе.



В ответ Ярд заявил, что "центральное командование и еврейский отдел ШАБАК решили начать кампанию мести против меня".