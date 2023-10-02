



Ели собачий корм: Россиянка закрыла троих детей на неделю в квартире

Жительница Хабаровска заметила, что на подоконнике квартиры на втором этаже целый день сидят маленькие дети. На следующий день ситуация повторилась, и женщина решила спросить у малышей, есть ли кто-то из взрослых дома. Ответ детей шокировал прохожую, оказалось, что они дома одни. Мать уехала на несколько дней, а их троих оставила под замком вместе с собакой. Еды при этом дома не было.



“Мама нам привозила продукты три дня назад, уже все кончилось”, – поделилась детвора.



Жильцы дома быстро выяснили, что в этой квартире живет многодетная мать. Оказалось, что у нее есть еще и четвертый ребенок, но он еще совсем маленький, потому она забрала его с собой, а 6-летнего сына и двух дочек 6 и 9 лет оставила дома.Есть нечего было не только детям, но и собаке. Всем им отзывчивая женщина принесла еды. Позже дети рассказали, что были настолько голодными, что последнюю пачку собачьего корма съели сами.



Поскольку до вечера мать так и не объявилась, хабаровчанка вызвала полицию и органы опеки. Оттуда, вспоминают очевидцы, хлынула жуткая вонь. Собака за неделю все загадила, дети все это время не мылись, а в квартире никто не убирался. Одну из девочек нашли спящей на подоконнике, она была сильно истощена.



В итоге детей забрали в приют, а животное отдали на передержку. 31-летняя мать, появившись, уверяла, что “уехала всего на сутки по делам”, но “в дороге сломалась машина”, так что вернуться вовремя не смогла. Позже сына и двух дочерей из приюта забрал родной отец. Сейчас с ними все хорошо, они живут в Комсомольске. А вот младшего ребенка, которому едва исполнился годик, оставили бабушке и дедушке.



Мать детей арестована и пока содержится в СИЗО до решения суда. За истязание детей в беспомощном состоянии женщину могут лишить свободы на срок до семи лет.