



Электронная сигарета взорвалась в салоне пассажирского самолета во время полета

Электронная сигарета взорвалась в салоне самолета Airbus A320, летевшего из Женевы в Амстердам, что вызвало массовую панику среди пассажиров. На борту находился 191 человек. Об этом пишет Mirror.



По словам пассажиров, они услышали "хлопок" после того, как взлетели из Женевы около 15:00 18 мая.



Позже в Сети появились кадры из этого. На них видны клубы дыма, выходившего из отделения для ручной клади. Полка в салоне светится оранжевым цветом, группа мужчин попыталась схватить сумку с электронной сигаретой и потушить огонь голыми руками. Затем видно, как один мужчина все же достает раскаленное устройство и откидывает его, а другие мужчины пытаются своими силами потушить опасный предмет. В это время дым заполняет кабину салона.



"Кажется, это продолжалось вечность, хотя на самом деле прошло всего несколько секунд, и все произошло очень быстро. Был очень едкий запах, который проникал в горло. Мы запаниковали, потому что застряли в самолете", – рассказал один из пассажиров.



Компания EasyJet сообщила, что инцидент будет официально расследован.



Самолет пришлось срочно посадить в аэропорту из-за неугомонных криков в салоне, в итоге рейс был задержан почти на сутки.