



Электрическая компания выступила с предупреждением о штормовой погоде

Электрическая компания Израиля выпустила заявление для населения в рамках подготовки к ожидаемой с завтрашнего дня, 31 января, штормовой погоде.



В заявлении говорится: "Электрическая компания готова к штормовой погоде. В последние недели компания проводила профилактические работы на электрических сетях, чтобы уменьшить опасность от дождей. Кроме того, Электрическая компания усилит оперативные бригады и ответные меры на цифровых платформах и в центре обслуживания клиентов 103. Каждый год летом и осенью электрическая компания готовится к зиме и занимается тестированием линий электропередач, обслуживанием объектов, очисткой изоляторов, модернизацией линий и добавлением подстанций."