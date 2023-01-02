



"Электрическая компания" предупредила о реальной опасности для жизни

В связи с сильными ветрами, которые нанесли ущерб и повреждения электросетям, произошло несколько случаев обрыва проводов электропередач.



"Электрическая компания" предупреждает и просит население - "держаться подальше от линий электропередач, немедленно сообщить в "Электрическую компанию" или в полицию Израиля и не подпускать жителей к угрозе безопасности". Компания предупреждает, что это - реальная опасность для жизни.



Электрическая компания просит население укрепить или убрать предметы, которые могут полететь на ветру и повредить электрические сети.