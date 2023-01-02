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"Электрическая компания" предупредила о реальной опасности для жизни
02.01.2023 13:12 Аркадий Бочаровский

"Электрическая компания" предупредила о реальной опасности для жизни

В связи с сильными ветрами, которые нанесли ущерб и повреждения электросетям, произошло несколько случаев обрыва проводов электропередач.

"Электрическая компания" предупреждает и просит население - "держаться подальше от линий электропередач, немедленно сообщить в "Электрическую компанию" или в полицию Израиля и не подпускать жителей к угрозе безопасности". Компания предупреждает, что  это - реальная опасность для жизни.

Электрическая компания просит население укрепить или убрать предметы, которые могут полететь на ветру и повредить электрические сети.

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