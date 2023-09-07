



Электрическая компания готовится к необычной погоде в ближайшие дни





Электрическая компания готовится к ожидаемой в ближайшие дни необычной жаре, увеличивает численность оперативных бригад и приводит их в полную боевую готовность по всей стране, в том числе и в колл-центрах 103.



Все имеющиеся в распоряжении компании производственные подразделения, составляющие около половины общего объема производства электроэнергии в экономике, работают и на 100% готовы к реагированию в случае необходимости.



Электрическая Компания заявляет, что, несмотря на всестороннюю подготовку, возможны локальные сбои в работе.

