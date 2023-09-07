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Электрическая компания готовится к необычной погоде в ближайшие дни
07.09.2023 14:41 Аркадий Бочаровский

Электрическая компания готовится к необычной погоде в ближайшие дни



Электрическая компания готовится к ожидаемой в ближайшие дни необычной жаре, увеличивает численность оперативных бригад и приводит их в полную боевую готовность по всей стране, в том числе и в колл-центрах 103.

Все имеющиеся в распоряжении компании производственные подразделения, составляющие около половины общего объема производства электроэнергии в экономике, работают и на 100% готовы к реагированию в случае необходимости.

Электрическая Компания заявляет, что, несмотря на всестороннюю подготовку, возможны локальные сбои в работе.
 

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