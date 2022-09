Elbit Systems of America сообщила об утечке данных

Американское подразделение израильского оборонного гиганта Elbit Systems заявляет, что оно было взломано.



В компании Elbit Systems of America заявили, что в начале июня ее сеть была скомпрометирована, а личная информация сотрудников была украдена, сообщает TechCrunch.



В уведомлении о нарушении, поданном в прокуратуру штата Мэн, Elbit Systems of America сообщила, что утечка данных затронула 369 сотрудников, включая имена сотрудников, адреса, даты рождения, этническую принадлежность и номера социального страхования.



В компании не приписывали взлом какой-то конкретной группе и не уточняли, по какой причине, по мнению представителей компании, Elbit Systems of America могла стать целью взлома.