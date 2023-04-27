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Экстремальные изменения: Туман, дождь и гроза в Израиле
27.04.2023 07:03 Аркадий Бочаровский

Экстремальные изменения: Туман, дождь и гроза в Израиле

Хорошая погода в Израиле сохранится на протяжении дня 27 апреля, но уже к вечеру начнутся перемены: произойдет значительное понижение температуры, пройдут местные дожди, сопровождаемые грозами. 

В четверг частично облачно. Произойдет еще одно небольшое повышение температуры.

В пятницу будет частично облачно и облачно, произойдет значительное понижение температуры, которая будет ниже, чем обычно для этого сезона. Возможны местные дожди, преимущественно небольшие, в основном на севере страны. Ветер усилится, в основном, на юге страны, там возможен туман.

В субботу на севере страны и в центре ожидается небольшой дождь, сопровождаемый отдельными грозами, преимущественно на севере. Будут дуть сильные  ветры. Произойдет дальнейшее понижение температуры.

В воскресенье будет  частично облачно и облачно. Ожидается преимущественно небольшой локальный дождь, особенно на севере страны. Температура по-прежнему будет ниже нормы для этого сезона.

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