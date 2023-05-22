



Экстремальное загрязнение воздуха: предупреждение минздрава Израиля



Сегодня (понедельник) в большинстве районов Израиля уровень загрязнения воздуха будет высоким или очень высоким из-за высокой концентрации песчаных частиц. Высокое загрязнение воздуха является результатом прохождения над Израилем шарава, с сильных юго-западных ветров, что приводит к переносу пыли с Синайского направления.



Улучшение качества воздуха прогнозируется в вечерние часы с изменением направления ветра.



В связи с этим министерство охраны окружающей среды по согласованию с министерством здравоохранения рекомендует нескольким группам населения - в том числе сердечным больным, легочным больным, пожилым людям, детям и беременным женщинам - избегать напряженной физической активности на улице. Для населения в целом рекомендуется сократить интенсивные физические нагрузки на улице.



Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения будут информировать общественность по мере необходимости, в соответствии с данными прогноза и данными, измеренными на станциях мониторинга по всей стране.

