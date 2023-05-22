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Экстремальное загрязнение воздуха: предупреждение минздрава Израиля
22.05.2023 11:35 Аркадий Бочаровский

Экстремальное загрязнение воздуха: предупреждение минздрава Израиля


Сегодня (понедельник) в большинстве районов Израиля уровень загрязнения воздуха будет высоким или очень высоким из-за высокой концентрации песчаных частиц. Высокое загрязнение воздуха является результатом прохождения над Израилем шарава, с сильных юго-западных ветров, что приводит к переносу пыли с Синайского направления.

Улучшение качества воздуха прогнозируется в вечерние часы с изменением направления ветра.

В связи с этим министерство охраны окружающей среды по согласованию с министерством здравоохранения рекомендует нескольким группам населения - в том числе сердечным больным, легочным больным, пожилым людям, детям и беременным женщинам - избегать напряженной  физической активности на улице. Для населения в целом рекомендуется сократить интенсивные физические нагрузки на улице.

Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения будут информировать общественность по мере необходимости, в соответствии с данными прогноза и данными, измеренными на станциях мониторинга по всей стране.
 

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