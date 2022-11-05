



Экс-премьер Пакистана обвинил представителей власти в покушении на свою жизнь

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Кан, на которого 3 ноября было совершено покушение, обвинил в пятницу представителей власти в сговоре с целью его убийства, пишет CNN.



Кан, находясь в больнице города Лахор, назвал среди виновников покушения премьер-министра Шабаза Шарифа, министра внутренних дел Рана Санаулу и высокопоставленного должностного лица разведки генерала Фейсала.



Власти Пакистана назвали обвинения "безосновательными" и назвали инцидент "упущением в сфере безопасности со стороны правительства Пенджаба", который отвечал за порядок.



Кан заявил, что знал о намерениях по поводу его убийства за день до покушения и утверждал, что в нападении участвовали двое стрелков.



Кан конфликтовал с нынешним правительством с момента его устранения в апреле в результате оглашения ему вотума недоверия и призывал к проведению досрочных выборов.



Покушение на Кана произошло в четверг, 3 ноября, на политическом митинге возле города Гуджранвала провинции Пенджаб. Отмечалось, что пуля попала ему в ногу и раздробила кость.