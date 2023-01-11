



Экспортные услуги Royal Mail прерваны из-за "кибер-инцидента"

Британская Королевская почта заявила в среду, что столкнулась с серьезными перебоями в предоставлении международных экспортных услуг после того, что она назвала "кибер-инцидентом".



"Мы временно не можем отправлять посылки за границу", — сообщила Royal Mail на своем веб-сайте.



Почта советует клиентам временно придержать любые экспортные почтовые отправления, пока она работает над решением проблемы.



Услуги по импорту в Великобританию продолжают работать, хотя и с небольшими задержками.



