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Экспортные услуги Royal Mail прерваны из-за "кибер-инцидента"
11.01.2023 22:45 Евгения Маркова

Экспортные услуги Royal Mail прерваны из-за "кибер-инцидента"

Британская Королевская почта заявила в среду, что столкнулась с серьезными перебоями в предоставлении международных экспортных услуг после того, что она назвала "кибер-инцидентом".

"Мы временно не можем отправлять посылки за границу", — сообщила Royal Mail на своем веб-сайте.

Почта советует клиентам временно придержать любые экспортные почтовые отправления, пока она работает над решением проблемы.

Услуги по импорту в Великобританию продолжают работать, хотя и с небольшими задержками.

 

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