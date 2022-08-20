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Эксперт: Роман Задоров будет оправдан
20.08.2022 12:39 Алина Груднева

Эксперт: Роман Задоров будет оправдан

Подозреваемый в деле об убийстве Таир Рада Роман Задоров будет оправдан из-за недостатка улик.

 
Такое мнение выразил в интервью радиостанции 103FM эксперт по уголовному праву, адвокат Саси Гез.
 
По его словам, новые доказательства ДНК значительно отдалили Задорова от убийства, за которое он был заключен в тюрьму.
 
В прошлом месяце суд постановил, что волосы, найденные на теле Таир, будут повторно исследованы, в том числе те, ДНК которых совпали с Адиром Хабани, бывшим партнером Оли Кравченко.
 
"Я всегда настороженно относился к тому, как велось дело против Задорова. Судебная система не умеет брать на себя ответственность и признавать ошибки", - сказал адвокат.
 
По его словам, в деле Задорова было "слишком много сомнений", чтобы вновь признать его виновным.

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