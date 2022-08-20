



Эксперт: Роман Задоров будет оправдан

Подозреваемый в деле об убийстве Таир Рада Роман Задоров будет оправдан из-за недостатка улик.

Такое мнение выразил в интервью радиостанции 103FM эксперт по уголовному праву, адвокат Саси Гез.

По его словам, новые доказательства ДНК значительно отдалили Задорова от убийства, за которое он был заключен в тюрьму.

В прошлом месяце суд постановил, что волосы, найденные на теле Таир, будут повторно исследованы, в том числе те, ДНК которых совпали с Адиром Хабани, бывшим партнером Оли Кравченко.

"Я всегда настороженно относился к тому, как велось дело против Задорова. Судебная система не умеет брать на себя ответственность и признавать ошибки", - сказал адвокат.

По его словам, в деле Задорова было "слишком много сомнений", чтобы вновь признать его виновным.