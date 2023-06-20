



Эксперт по спасению на воде: Вероятно, пропавшая подлодка запуталась в обломках

Президент Lifeguard Systems Бутч Хендрик подозревает, что пропавший подводный аппарат мог запутаться в обломках “Титаника”, но считает, что спасение возможно. В понедельник вечером продолжаются поиски пропавшей туристической пятиместной подводной лодки, которая направлялась к подводным обломкам “Титаника”, затонувшего у берегов Канады в Атлантике в апреле 1912 года.



“Подлодка старалась находиться рядом с обломками, чтобы люди могли видеть как можно больше”, – предположил Хендрик, который более 30 лет разрабатывает и осуществляет спасательные операции на поверхностных и подземных водах в 15 странах. “Возможность того, что судно запутается в них, вызывает очень серьезную озабоченность”.



Один из возможных сценариев, по мнению Хендрика, в том, что “лодка зацепилась за рыболовную сеть или какой-то мусор, и просто не может выбраться из него сама”.



Хендрик выразил сомнение в том, что туристическое судно такого типа добровольно вошло бы внутрь “Титаника” без какой-либо поддержки, но предположил, что оно могло случайно оказаться зажатым внутри обломков «Титаника» из-за “суровой погоды”, изменившей скорость или направление течений.



“Судно могло быть просто втолкнуто в ту часть “Титаника”, из которой оно не может выбраться самостоятельно”, – говорит он.



Туристическое судно сконструировано таким образом, что оно автоматически всплывает на поверхность в случае неисправности и имеет съемный маяк или сигнальный буй, который всплывает на поверхность.



И по мнению Хендрика, что тот факт, что лодка не всплыла, “оставляет одно объяснение – что в каком-то месте она запуталась”.



Эксперт объяснил, что подводная лодка движется по воде с помощью нескольких винтов: “Если какой-либо из двигателе, зацепится или засосет что-то внутрь и запутается, то он окажется в ловушке и не сможет самостоятельно освободиться”.



Хендрик отметил, что этот тип подводного корабля имеет ограниченный запас кислорода, предположительно оставляя 60-часовое окно для спасения людей, что, по его мнению, еще возможно.