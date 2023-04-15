



Эксперимент: Испанка провела в пещере 500 дней, пропустив начало войны в Украине

50-летняя испанская спортсменка-экстремалка провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров. Об этом сообщает Reuters.



Женщину зовут Беатрис Фламини (вот ее Instagram ). Ей было 48 лет, когда она вошла в пещеру, там она отпраздновала два дня рождения. По словам ее команды поддержки, она побила мировой рекорд по самому длительному времени, проведенному в пещере.



Спортсменка начала свое испытание в субботу, 20 ноября 2021 года, – до начала войны в Украине и смерти британской королевы Елизаветы II. Вышла из пещеры Фламини в пятницу, 14 апреля 2023 года, в темных очках. Она описала свой опыт как “прекрасный, непревзойденный”, сказав, что “время пролетело незаметно”. На вопрос, думала ли она когда-нибудь нажать экстренную кнопку или покинуть пещеру, она ответила: “Никогда. На самом деле, я не хотела выходить”.



Под землей Беатрис Фламини выполняла физические упражнения, рисовала и вязала шерстяные шапки. Она взяла две камеры GoPro, чтобы все задокументировать, тысячу литров воды, и прочла за это время 60 книг. В пещере было электричество, поддержка поставляли еду и воду, однако по условиям научного эксперимента Фламини не могла получать никаких сообщений извне.



Фламини рассказала, что сосредоточилась на хорошем питании и наслаждалась тишиной. Команда поддержки передавала ей авокадо, свежие яйца и чистые футболки. Фламини сказала, что теперь она с нетерпением ждет возможности пойти в душ и съесть тарелку яичницы с жареным картофелем.



За Фламини наблюдала группа психологов, исследователей, спелеологов и физкультурников. Они следили за каждым движением и следили за ее физическим и психическим самочувствием. Ее опыт изучают ученые Гранады и Альмерии, а также мадридской клиники сна, чтобы определить влияние социальной изоляции и крайней временной дезориентации на восприятие времени и риски нейропсихологических и когнитивных нарушений.

