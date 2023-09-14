



Экс-суперинтендант подал жалобу на Шабтая, “ударившего его ножом” в 2020 году

Бывший старший суперинтендант израильской полиции Амнон Алкалаи подал официальную жалобу в Департамент внутренних расследований полиции, утверждая, что комиссар Коби Шабтай “нанес ему удар ножом в ногу” во время встречи командиров полиции в 2020 году.



Алкалай обнародовал это обвинение в августе, объяснив свое решение уйти в отставку в свете назначения Шабтая на должность начальника полиции и заявив, что тот “не подходит для этой роли”.



“Я знал, что у него есть ножи, я видел, как он размахивал ножом, целился, двинулся к моей ноге и, бум, ударил меня ножом”, — сказал тогда Алкалай в новостях 12-го канала. “Я посмотрел на него и сказал: “Коби, ты меня ударил, мои штаны порезаны, оно действительно проникло – это настоящий удар”.

Отвечая на интервью Алкалай, израильская полиция заявила, что “инцидент произошел случайно и произошел, когда Шабтай нарезал фрукты, и нож выпал из его руки”.



“Похоже, что Алкалай решил сделать все, что в его силах, чтобы оставаться в центре внимания общественности, даже ценой нанесения вреда полиции и ее лидеру в этот сложный период”, – адвокат Шабтая в ответ на претензии Алкалая.



В коротком заявлении представитель израильской полиции в ответ на жалобу заявил, что “при необходимости комиссар рассмотрит жалобу по обычным каналам”.