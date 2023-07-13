



Экс-сотрудники Twitter требуют выплаты выходных пособий на $500 млн через суд

Бывшие сотрудники Twitter подали коллективный иск, в котором заявили, что компания отказывается выплачивать им положенные выходные пособия на общую сумму не менее 500 миллионов долларов, сообщает Reuters.



Иск в федеральный суд Сан-Франциско подала Кортни Макмиллиан, которая в январе 2023 года возглавляла отдел, отвечающий за программы социальных выплат для сотрудников.



По ее словам, план выходного пособия, принятый Twitter в 2019 году, предусматривает выплату большинству сотрудников заработной платы за два месяца, а также доплату в размере недельного оклада за каждый год работы.



В то же время компания, по словам Макмиллиан, многим сотрудникам вовсе не выплачивала выходное пособие, а другим выдала не более одной месячной зарплаты.



Агентство отмечает, что на компанию уже не впервые подали в суд из-за увольнения сотрудников, однако прошлые иски были связаны с нарушением трудовых контрактов. Например, в июне против компании подали коллективный иск, в котором говорилось, что Twitter не выплатила бывшим сотрудникам миллионы долларов в виде предусмотренных контрактами премий. В то же время в новом иске компанию обвиняют в нарушении федерального закона о социальных выплатах.



В Twitter на просьбу Reuters о комментарии ответили смайликом. Агентство объяснило это тем, что у компании больше нет отдела по связям со СМИ.