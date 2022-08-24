



Экс-сотрудник Apple сознался в краже коммерческой тайны

Бывший сотрудник Apple Сяолан Чжан признал себя виновным в краже коммерческой тайны компании в отношении секретного проекта по созданию беспилотного автомобиля.

Вынесение приговора обвиняемому назначено на 14 ноября.

22 августа в суде Сан-Хосе Чжану было предъявлено обвинение. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Чжан был арестован в 2018 году в аэропорту Сан-Хосе, где он собирался сесть на самолет в Китай, чтобы покинуть страну и работать в китайском стартапе по производству электромобилей под названием Guangzhou Xiaopeng Motors Technology.

С декабря 2015 года по май 2018 года он проектировал и тестировал печатные платы для вычислительной группы проекта Apple по созданию беспилотных автомобилей.

В апреле 2018 года он попросил о продолжительном отпуске для визита в Китай, чтобы якобы помочь своей больной матери.

За несколько недель до ареста служба безопасности Apple узнала, что он перенес 24 ГБ секретных данных на ноутбук своей жены, в том числе документ, включающий инженерные схемы печатной платы для автономного средства передвижения.

Также Чжан украл печатные платы и сервер из лаборатории.