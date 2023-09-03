



Экс-премьер Италии: Франция и США сбили самолет при попытке убить Каддафи

Франция уничтожила пассажирский самолет рейса 870 авиакомпании Itavia Airlines в попытке убить диктатора Ливии Муаммара Каддафи. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато в интервью La Repubblica, опубликованном 2 сентября, призвав президента Франции Эммануэля Макрона прекратить “скрывать правду”.



Амато утверждает, что 27 июня 1980 года французская ракета стала причиной крушения рейса 870 авиакомпании Itavia Airlines.



“Был запущен план удара по самолету, на котором летел Каддафи”, – сообщил Амато изданию. “Но ливийский диктатор избежал ловушки, потому что его предупредил (бывший премьер-министр Италии) Кракси. Теперь Елисейский дворец может смыть позор, который тяготит Париж”.



“Спустя 40 лет невинные жертвы так и не получили справедливости. Зачем продолжать скрывать правду? Пришло время пролить свет на страшную государственную тайну. Макрон мог это сделать. И НАТО могло это сделать”, – продолжил он.



По словам Амато, наиболее правдоподобной является версия об ответственности французских ВВС при соучастии американцев. План предусматривал имитацию учений НАТО, которая “позволила бы выдать нападение за непроизвольный несчастный случай”. Амато сообщил, что Каддафи был предупрежден о покушении, и “ракета в конечном итоге попала в DC9. Самая достоверная гипотеза состоит в том, что эту ракету выпустил французский истребитель”.



“Позже я узнал, но не имея доказательств, что именно Кракси предупредил Каддафи. Он не был заинтересован в огласке – его бы обвинили в измене НАТО и в шпионаже”, – заключил Амато.