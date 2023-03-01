



Экс-полицейский признался в жестоком убийстве жены на глазах у детей

Бывший полицейский Амир Раз признал себя виновным в убийстве собственной жены в 2021 году на глазах у связанных детей.



Об этом сообщает Walla .



Согласно обвинительному заключению, обвиняемый спланировал жестокую расправу над супругой заранее.



Диана Раз пролила на мужа кофе, в результате чего между ними вспыхнул скандал. Муж избил жену и пытался задушить на глазах у связанных веревкой детей, когда она кричала малышам, чтобы те попытались позвать на помощь. Когда старший ребенок в возрасте 7 лет вырвался на свободу и побежал к входной двери, Амир схватил его и сбросил с лестницы.



Сама жертва пыталась освободиться, однако обвиняемый погнался за ней с ножом, дважды ударив ее в бедро. После того, как она продолжала сопротивляться, он достал пистолет и выстрелил ей сначала в ногу, а затем в голову.



В среду, 1 марта, убийцы явился в окружной суд Лода, где, в конечном итоге, признал все обвинения против него. По словам сестры погибшей, услышать, как Раз признал свою вину было самым ценным достижением, на которое она могла надеяться за последние два года..