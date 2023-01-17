



"Экс" подмешал израильтянке наркотик изнасилования, надругался и снял голой

23-летняя девушка с юга Израиля переживает посттравматический период после сексуального нападения со стороны своего бывшего партнера - теперь она говорит, что ей трудно засыпать по ночам, и борется за то, чтобы правда вышла наружу: "Если бы я не встала и не ушла - я действительно думаю, что это закончилось бы убийством".



12-й канал ТВ опубликовал материал о Кармель (псевдоним) 23-летняя девушка никогда не забудет ноябрь прошлого года. Тогда она узнала, что ее бывший партнер совершил над ней сексуальное насилие и сфотографировал ее обнаженной. С тех пор прошло больше года, но Кармель до сих пор с трудом засыпает по ночам и живет, по ее словам, в аду.



"Мы познакомились, когда мне было 18 лет. Я влюбилась, и через шесть месяцев мы съехались", - вспоминает она. "Он казался совершенно нормальным, но через некоторое время он уходил и не говорил куда, возвращался очень поздно - пьяный или с сильным запахом". По ее словам, со временем роман становился все более навязчивым: "Он начал смотреть, кто мне звонит, выяснять, куда я хожу, с кем разговариваю и как долго. Предупреждающие сигналы были налицо, но я не видела. Я была невинной девушкой и не знала, как устроен этот мир".



Позже ее состояние здоровья ухудшилось, и в итоге она потеряла 40 килограммов в весе. "Я не могла работать, меня часто тошнило, и я не могла функционировать", - говорит она прерывающимся голосом. "Я просто сидела дома месяцами и месяцами".



6 ноября 2021 года стало самым ужасным днем в жизни Кармель. "Пока он спал, я посмотрела на его телефон, потому что знала, что происходит что-то плохое", - повторяла она задыхаясь. "Я зашла в галерею и увидела свои обнаженные фотографии, которые были сделаны за месяц до этого на диване в гостиной, ночью. Я была шокирована. Он подмешал мне в напиток наркотик изнасилований и совершил сексуальное насилие".



"Я разбудила его, и тогда я получила пощечину", - говорит она, как она также показала в своем заявлении в полицию. "Он сказал мне: "Это последний раз, когда ты трогаешь мой телефон" и признался: "Это ты, чего ты хочешь? Я тебя сфотографировал"". Она также говорит: "После того как это случилось, мне пришлось заставить его уйти, но он не соглашался. Однажды, после того как он ушел из дома, я сложила его одежду и упаковала ее в чемоданы, которые ждали его за дверью. Он начал вести себя как сумасшедший, кричать и ругаться".



Позже Кармель решила подать заявление в полицию, и, по ее словам, ей дали послушать запись, на которой ее бывший партнер признается в содеянном и говорит, что это была самая большая ошибка в его жизни.



"Мне потребовалось 3 месяца, чтобы переварить то, что я пережила, и по сей день мне трудно осознать, что я прошла через это", - делится она. "Я столько всего пережила, я не ожидала, что пройду через такое, и это больнее всего. Это безумие - девушка спит, с нее снимают одежду и фотографируют ее во всевозможных позах. Я никогда не узнаю, что произошло в тот вечер, и эта неопределенность преследует меня до сих пор".



Ответ прокуратуры: "Делом занимается прокуратура, когда будут приняты решения, они будут доведены до сведения всех вовлеченных сторон".