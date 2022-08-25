



Экс-начальник полиции Иерусалима освобожден из тюрьмы за хорошее поведение

В четверг, 25 августа, бывший начальник полиции Иерусалима будет освобожден из тюрьмы.

БАГАЦ отклонил попытки прокуратуры предотвратить его досрочное освобождение.

В прошлом месяце тюремная комиссия по условно-досрочному решила освободить Ниссана "Нисо" Шахама, приговоренного к 10 месяцам тюремного заключения за сексуальные домогательства, мошенничество и злоупотребление доверием.

Решение объяснили хорошим поведением. Он начал отбывать тюремный срок в марте.

Организация по защите прав женщин Na’amat назвала это событие "скандальным".