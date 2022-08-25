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Экс-начальник полиции Иерусалима освобожден из тюрьмы за хорошее поведение
25.08.2022 18:55 Алина Груднева

Экс-начальник полиции Иерусалима освобожден из тюрьмы за хорошее поведение

В четверг, 25 августа, бывший начальник полиции Иерусалима будет освобожден из тюрьмы.

 
БАГАЦ отклонил попытки прокуратуры предотвратить его досрочное освобождение.
 
В прошлом месяце тюремная комиссия по условно-досрочному решила освободить Ниссана "Нисо" Шахама, приговоренного к 10 месяцам тюремного заключения за сексуальные домогательства, мошенничество и злоупотребление доверием.
 
Решение объяснили хорошим поведением. Он начал отбывать тюремный срок в марте.
 
Организация по защите прав женщин Na’amat назвала это событие "скандальным".

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