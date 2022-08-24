



Экс-мэр Екатеринбурга задержан по делу о "дискредитации российской армии"

Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о "дискредитации российской армии".

Силовики ворвались к нему домой сегодня утром, 24 августа. Информацию о задержании а комментарии "Интерфакс" подтвердила его помощница Лейла Гусейнова.

"Он действительно задержан. Идут обыски, как я поняла, в музее Невьянской иконы. Позвонили нам, чтобы мы открыли офис Фонда, что обыски хотят провести в Фонде ", - сообщила она.

По словам адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова, он не может попасть к своему подзащитному.

Максимальное наказание по статье 280.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России") предусматривает до пяти лет тюрьмы.