



Экс-консул в Нью-Йорке раскритикован за поддержку сотрудника в уголовном деле

Бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир написал письмо в поддержку, которое адвокат бывшего сотрудника намерен использовать для защиты в суд своего клиента в деле о покушении на убийство против него, что вызвало критику со стороны жертвы.



24-летний Джонатан Мимон, сотрудник Генерального консульства Израиля в Нью-Йорке и сын бывшего секретаря кабинета министров Нисима Мимона и судьи Ницы Мимон-Шаашуа, обвиняется в покушении на убийство после того, как напал на другого израильтянина со стеклянной бутылкой, в результате чего у пострадавшего случилось кровоизлияние в мозг.



Замир написал поручительное письмо, которое адвокат Маймона намерен представить в суд Манхэттена на слушаниях по этому делу в следующем месяце.

В письме описывается трудовой стаж Мимона и даются положительные отзывы о его характере со стороны коллег и начальства, хотя обвиняемый не находился в прямом подчинении у Замира, а участвовал в миссии генерального консульства по обеспечению безопасности.



Мимону было предъявлено обвинение в покушении на убийство после того, как он напал на 42-летнего Маора Вануну, владельца ресторана хумуса, со стеклянной бутылкой возле ночного клуба в Сохо на Манхэттене. Инцидент произошел 26 февраля, обвиняемый и жертва до этого не были знакомы. Согласно обвинительному заключению, Мимон также разбил окно проезжавшего мимо такси, после чего начал нападать на Вануну. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Мимон, раздетый до пояса в холодную нью-йоркскую погоду, держит в руке разбитую бутылку. Его спутники утверждали, что он находился под действием наркотиков.



Мимон был отпущен под залог и, по данным Минобороны, “находится в отпуске до выяснения ситуации”. Если его признают виновным, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.Вануну пришел в ярость, узнав о поручительном письме Замира.



“Когда действующий консул поддерживает человека, пытавшегося убить, это позор для Государства Израиль и для всех нас”, – возмутился пострадавший. “Очевидно, что это письмо было написано только благодаря связям отца Мимона. Это неуместно и нелогично. Вот почему наше правительство выглядит так, как оно выглядит. Неудивительно, что правительство, которое поддерживает преступников, также пытается защитить преступников внутри себя”.