



Экс-командующий флотилии подлодок дал мрачный прогноз по пропавшей субмарине

Исчезновение субмарины OceanGate Expeditions у атлантического побережья на севере США в понедельник привлекло внимание всего мира. Попытки найти потерянное судно продолжаются, но, несмотря на то, что подводная лодка способна находиться под водой в течение 96 часов, бывший командующий флотилией подводных лодок ВМС Израиля не уверен, что у этой истории будет счастливый конец.



“Это может указывать нам на ситуацию, в которой мы явно более успешны в космосе, чем в глубоком море”, – считает бригадный генерал (в отставке) профессор Шауль Хорев, руководитель Исследовательского центра морской политики и стратегии в университете из Хайфы. “Из многолетнего опыта мы знаем, что когда теряется связь, это в конечном итоге заканчивается трагедией. Это событие выдвигает на первый план проблемы достижения морских глубин, как мы видим в этом случае”.



Профессор Хорев подчеркнул, что, несмотря на значительный прогресс в области подводных технологий, остаются серьезные проблемы, когда дело доходит до исследования глубин океана.



“Автономные аппараты, а именно подводные лодки без людей, проводят подводные операции на очень и очень больших глубинах, и неисправности случаются относительно редко”, – объяснил Хорев. “Поговорим немного об уникальных аспектах подводных лодок, которые перевозят людей. Через каждые десять метров мы погружаемся вглубь, подвергаемся воздействию на одну единицу атмосферного давления больше. Тот, кто хочет достичь четырехкилометровой глубины, где находится “Титаник”, должен выдерживать огромное давление и строить соответствующую конструкцию судна, как у этой подводная лодка, которая является пионером в области безопасности”.



По словам профессора, “теперь с такой подводной лодкой можно спускаться на большие глубины с людьми на борту, а всего она может разместить пять человек. Там должен быть один или два оператора, а остальные – туристы. Это непростая задача и может привести к нескольким неисправностям”.



“Мы до сих пор не знаем точно, что произошло, потому что мы не установили с ней контакт. Теперь давайте предположим, что она выжила в атмосфере, где кислород истощается. У нее есть резервы, к которым можно подключиться, но как только они закончатся, дело плохо”, – говорит Хорев. “Поэтому, к сожалению, когда речь идет об отправке человека в глубины океана, мы отстаем по сравнению с тем, что было достигнуто человечеством в космосе, хотя условия гораздо сложнее”.