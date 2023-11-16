



Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Свиридова и его жену нашли мертвыми

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов был командующим 6-й армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 год.



Тело 68-летнего генерала было найдено в его доме в посёлке Анджиевский Ставропольского края. Рядом с ним обнаружено тело его 72-летней жены Татьяны.



Как сообщают российские телеграмм-каналы, супруги погибли около недели назад.



Представители газовой службы провели замеры в доме и не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ.



Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно.



